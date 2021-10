Sanremo: a novembre via le paratie di plexiglass al Casinò, Battistotti "Ora siamo più sicuri nei presidi anti contagio" (Video)

Saranno rimosse entro il mese di novembre le paratie di plexiglass che dividono i giocatori al Casinò di Sanremo, sia nelle sale dei giochi ‘lavorati’ che in quelle dedicate alle slot machine. Lo ha ufficializzato il Presidente del Cda della casa da gioco matuziana, che ha rivisto il protocollo sanitario creato ad hoc nel marzo 2020, proprio all’inizio della pandemia, quando vennero da subito instaurati i presidi anti contagio.

Il Casinò, lo ricordiamo, fu tra le prime aziende a far installare i plexiglass (oltre agli altri presidi) come divisori nelle sale da gioco, nonostante fosse chiuso e non ci fosse ancora all’orizzonte una data di apertura. Una decisione che consentì all’azzardo matuziano di essere pronto a giugno 2020, quando ci fu il via libera alla riapertura.

Oggi arriva l’annuncio del presidente Battistotti: “Possiamo ‘aggiustare il tiro’ – ha detto – sulle paratie in plexiglass, tenuto conto che il ‘green pass’, i tamponi, i controlli della temperatura all’ingresso e altro, ci consente di essere più sicuri sul piano anti contagio. In questo modo a novembre toglieremo i divisori e renderemo più ‘libero’ il gioco e i giocatori”.