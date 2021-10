Ventimiglia: firmate stamattina dal Sindaco e subito operative le ordinanze anti degrado e alcol

Il Sindaco Gaetano Scullino ha firmato questa mattina, rendendole immediatamente operative, le tre ordinanze che hanno ricevuto il favore della Prefettura. La notizia dell'ok è stata comunicata due giorni fa durante l'ultima riunione di maggioranza. Sono dunque rese ufficiali le proposte del primo cittadino e applicabili fin da subito sul territorio cittadino.

Le tre ordinanze prevedono: il divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate, ogni giorno dalle 00 alle 24, con la sola eccezione in favore del turisti e di chi vuole consumare un pasto frugale, dalle 11:30 alle 15. Nella fascia in cui vigerà il divieto sarà solo consentito il trasporto delle bevande alcoliche da parte dei soggetti autorizzati alla vendita e per il tragitto dal luogo di acquisto sino alla propria residenza. La vendita di alcolici da asporto, esclusa la consegna a domicilio e la vendita nei locali autorizzati, sarà vietata dalle 22 alle 8.

E’ previsto il divieto di bivacco, occupazione panchine in modo improprio, l'accatastamento di materiale atto a creare giaciglio quali: aree in cui insistono scuole, plessi scolastici, sportivi, ma anche dove sono preventi: musei, complessi monumentali, luoghi di culto e relative pertinenze. Divieto anche alla stazione ferroviaria e aree adibite alla sosta del trasporto locale, presidi sanitari e aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.

I divieti sono previsti: nelle aree Cimiteriali; aree verdi cittadine e ciclopedonali, sul lungomare e lungo fiume, centri commerciali, mercati ambulanti ed in sede fissa e nelle seguenti strade: via Tenda, piazzale Tenda, piazza Cesare Battisti, piazza della Libertà, piazza Marconi, piazza della Cattedrale, area Funtanin, via della Repubblica, area della Fontana del Putto, via Roma (tratto da via Mazzini a via Bligny), piazzetta Falcone e Borsellino e Agenti delle Scorte, piazza Costituente e zona Borgo, piazza Bassi, piazza Pertini, piazza XX Settembre, passeggiata Marconi, spiagge pubbliche, via Gramsci e nell’area del greto sul Fiume Roya.

