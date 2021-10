La canzone d'autore alla conquista di Sanremo con la prima edizione di “Tra Tenco e Città - Vignette in vetrina”: 150 i negozi coinvolti

Il Premio Tenco sta per tornare e, dopo un anno di pausa forzata, sarà di nuovo dal vivo nella sua 'casa' naturale: al Teatro Ariston e in tutta la città.

Club Tenco, Confcommercio e Camera di Commercio Riviere di Liguria hanno quindi unito le forze per organizzare la prima edizione di “Tra Tenco e Città - Vignette in vetrina”, l'iniziativa che coinvolgerà i negozi matuziani all'insegna della musica e dell'arte.

Il progetto è stato illustrato questa mattina nella sede del Club Tenco alla presenza di Andrea Di Baldassare per Confcommercio e dei rappresentanti del Club per voce di Nino Imperatore.

“Quella con il Tenco è una collaborazione che dura da anni - ha commentato Di Baldassare - sappiamo tutti l'importanza della manifestazione anche per i nomi che rappresenta e Confcommercio l'ha voluta portare in tutta la città. Ai nostri associati piace, abbiamo aperto il dialogo con il direttivo del Tenco per far sì che l'evento uscisse dal Teatro Ariston ed entrasse in città”.

“Il progetto è nuovo e sarà su base triennale - ha aggiunto Nino Imperatore, presidente del Club Tenco - sarà un appuntamento fisso e costante per fare in modo che anche in ottobre ci sia una settimana o più dove la gente venga a sapere che a Sanremo ci sono eventi. Vogliamo creare un polo di eventi. Abbiamo otto fumettisti da esporre e sappiamo che l'arte può essere un traino per portare persone a Sanremo e la città ne tragga benefici. Il Tenco cura il ramo artistico. In futuro non saranno solamente fumettisti, di anno in anno cambieremo e già dal mese prossimo inizieremo a lavorare per il 2022”.

I negozi coinvolti nel progetto sono 150: esporranno copie delle opere messe a disposizione dagli otto fumettisti per tutti i giorni della manifestazione.

In aggiornamento.