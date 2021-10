Sanremo: con il Tenco l’Ariston torna al 100% di capienza, Vacchino “Grazie al lavoro del Club e del presidente Sergio Staino”

Il ritorno dal vivo del Premio Tenco coincide con la notizia che tutto il mondo dello spettacolo stava aspettando: la riapertura dei teatri al 100% della capienza.

Comprensibile, quindi, la soddisfazione di Walter Vacchino, patron dell’Ariston, il teatro più famoso d’Italia che è intervenuto in merito a margine della conferenza stampa per la presentazione della 44ª edizione del Festival della Canzone d’Autore Premio Tenco.



“Se all’Ariston c’è il 100% di capienza è grazie al Tenco e al presidente Sergio Staino che ha ‘stalkerizzato’ il ministro Franceschini - ha commentato con un sorriso Vacchino - questa pressione ha dato la forza di vincere le posizioni del Governo ed è stata anche per noi una sorpresa. Ci aspettavamo l’80% e invece è arrivato il giusto riconoscimento del 100%”.