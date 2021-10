Grande partecipazione all'open day della Banda Musicale Città di Diano Marina (Foto)

Nella piazza del Comune di Diano Marina sono stati messi in esposizione, e a disposizione del pubblico, molti strumenti utilizzati dalla banda divisi per tipologia dai flauti e clarinetti, ai sassofoni e tromboni, oltre che la tromba e la batteria. Per tutte le tipologie era presente un professore dello specifico strumento, disponibile a fornire informazioni ed a far provare gli strumenti.