Dopo decenni Sanremo ha un nuovo PUC, Biancheri: “Sembrava impossibile e ora l’abbiamo approvato” (Video)

Prima il passaggio in commissione, poi la votazione in consiglio comunale, hanno sancito il passaggio amministrativo che la città attendeva da decenni: Sanremo ha un nuovo Piano Urbanistico Comunale. È, in sintesi, il documento che disegna la città del futuro e da anni doveva essere aggiornato.

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, ha illustrato la pratica poi votata favorevolmente anche dai banchi dell’opposizione da Lega e Liguria Popolare.

“Un percorso iniziato con l’amministrazione Zoccarato con l’assessore Dolzan e poi preso in mano dall’assessore Emanueli, poi Trucco e si conclude con Donzella - ha commentato il sindaco Biancheri - siamo un’amministrazione strana, non rimarchiamo a sufficienza l’importanza delle cose che facciamo e questa lo è. Concludiamo un percorso per il quale hanno lavorato tanto gli uffici. È un qualcosa che sembrava impossibile, da decenni si aspettava questo momento e ora l’abbiamo approvato”.