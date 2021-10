Sanremo: open day al Palafiori per i tamponi, i ringraziamenti di un'altra lettrice

L’ASL 1 in questo weekend ha permesso ai cittadini di poter effettuare i tamponi le Palafiori, servizio ben organizzato, con l’accesso tramite numero e poi un percorso definito con l’infermiera che dava le informazioni e la possibilità di sedersi nell’attesa. Complimenti e grazie per l’ottimo servizio, unico rammarico che è questo servizio, dei tamponi, è stato solo aperto nel weekend, si chiede la possibilità di estenderlo anche in settimana, visto che le farmacie che hanno aderito a fare i tamponi hanno fissato appuntamento per settimane o se si vuole avere una possibilità bisogna fare code per ore. Grazie ancora e speriamo di poter venire a conoscenza che questo servizio continuerà.



A.Z.".