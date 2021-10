Ventimiglia: grande successo per le iniziative del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Dopo il grande successo delle iniziative varate in questo inizio autunno dal MAR di Ventimiglia, si continua con nuovi appuntamenti: il primo oggi, alle 16, in cui verrà ospitata la conferenza inaugurale e la presentazione dei corsi del XXXV Anno Accademico dell'Unitre Intemelia.

Sabato 23 ottobre, a partire dalle 9 e 15, si replica con il convegno di studi Francesco Biamonti: le carte, le voci, gli incontri, inaugurato il giorno prima a San Biagio, iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti e sostenuta da Università degli Studi di Genova, Comune di San Biagio della Cima e Comune di Ventimiglia e vedrà la partecipazione di studiose e studiosi da Italia, Europa e Stati Uniti.

Proseguono anche gli appuntamenti lungo la Via Iulia Augusta, dedicate in questo ultimo periodo del 2021 alla scoperta dei giardini storici del territorio intemelio: venerdì 29 ottobre, alle ore 14.30 si potranno visitare i giardini di Villa Boccanegra, sotto la colta e preparata guida di Ursula Salghetti Piacenza, curatrice e custode di uno dei più importanti angoli botanici del Ponente Ligure, e per cui, visto il grande numero di adesioni si sta già organizzando un secondo turno a novembre.

Le iniziative legate al progetto transfrontaliero Alcotra Via Iulia Augusta, un itinerario romano da scoprire si concluderanno mercoledì 10 novembre nella Sala “Emilio Azaretti” del MAR, alle 15.30 con la presentazione del libro “I giardini di Ludwig Winter a Bordighera e Ventimiglia”a cura di Paola Gullino e Marco De Vecchi dell'Università degli Studi di Torino, organizzata in collaborazione con l'Associazione Amici di Winter.