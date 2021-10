Per lavori di potenziamento infrastrutturale, sospesa la circolazione dei treni della linea Cuneo-Ventimiglia nella tratta Limone-Breil

Da lunedì 18 ottobre la linea Cuneo-Ventimiglia, in particolare la tratta tra le stazioni di Limone e Tenda, sarà interessata da lavori di potenziamento infrastrutturale. Gli interventi, eseguiti sulla tratta di competenza del gestore francese dell’infrastruttura, si concentreranno dal 18 al 20 ottobre e dal 25 al 27 ottobre. Per consentire l’esecuzione dei lavori nelle giornate indicate, la circolazione ferroviaria resterà interrotta tra Limone e Breil.