Sabato prossimo, nei punti vendita di Coop Liguria, torna la raccolta solidale 'Dona la spesa'

Sabato 16 ottobre torna la raccolta solidale “Dona la spesa”, organizzata da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

In tutti i punti vendita della Cooperativa (con la sola esclusione di Alassio, dove la raccolta si farà

il giorno 15), saranno presenti i volontari delle associazioni che offrono supporto alle famiglie in difficoltà per sensibilizzare Soci e clienti ad aggiungere alla propria spesa qualche acquisto da donare in solidarietà.

L’iniziativa si svolge in contemporanea in tutte le Coop d’Italia, in vista della Giornata internazionale contro la povertà, che si celebra il 17 ottobre.

I volontari delle associazioni saranno affiancati dai Soci volontari di Coop Liguria, che offrono il proprio supporto organizzativo a tutte le attività sociali, solidali a aggregative promosse dalla Cooperativa.

Nel complesso l’iniziativa coinvolgerà 66 associazioni, scelte tra quelle più attive sul proprio territorio, molte delle quali collaborano con Coop Liguria anche ritirando i prodotti invendibili che si generano nei punti vendita, nell’ambito del progetto “Buon fine”.

Ai Soci e ai clienti che desiderano contribuire alla raccolta, le associazioni consigliano di acquistare soprattutto prodotti di uso comune e a lunga conservazione, come pasta, riso, olio, conserve, biscotti, latte a lunga conservazione, alimenti per l’infanzia e articoli per l’igiene della casa e della persona.