Ventimiglia: pranzo sociale dell'Anget (Associazione nazionale genieri e trasmettitori). Il resoconto

Il pranzo sociale dell’Anget (Associazione nazionale genieri e trasmettitori) di Ventimiglia e dintorni, si è svolto, in lieta compagnia, domenica 10 ottobre, in un noto ristorante dell’entroterra bordigotto.



Ad accogliere gli intervenuti ha provveduto con un gustoso aperitivo il Presidente dell’Associazione col. Riccardo Lanteri con la gentile signora Etta, il vice Ido Ferraldeschi ed il segretario Alessandro Brettone (fotografo di turno). Un omaggio floreale è stato consegnato alle gentili signore intervenute al lauto banchetto; nell’occasione si è visto circolare il dossier-stampa curato da Eduardo Raneri sull’intensa attività Associativa nel periodo ’91-98. Val la pena ricordare, fra le varie iniziative, la apprezzata Mostra sulle Cartoline sulle tematiche più varie a partire dal 1994 e che potrebbe essere ripresa, in una edizione riepilogativa, passata l’emergenza sanitaria. Dirigenti e Soci Anget si sono dati appuntamento per le manifestazioni in programma per il 4 novembre a Ventimiglia.



Per contatti cell. 333 7032307.