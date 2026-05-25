Dal progetto alla consegna: Quality Check porta più controllo nei cantieri

Nel mondo dell’edilizia la qualità si costruisce passo dopo passo, partendo dal progetto e arrivando fino alla consegna dell’opera. È da questa idea che nasce Quality Check, azienda cuneese specializzata nel controllo tecnico dei cantieri ai fini assicurativi.

Quality Check è un Organismo di Ispezione di terza parte indipendente di Tipo A, accreditato da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Opera nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e della relativa impiantistica, svolgendo controlli tecnici, economici e finanziari.

L’attività principale riguarda il controllo tecnico delle nuove costruzioni secondo la norma UNI 10721, con l’obiettivo di verificare che l’opera sia progettata e realizzata in modo corretto, conforme alle norme, ai capitolati d’appalto e alle buone pratiche costruttive.

Come spiega Stefano Barbero, Direttore Tecnico e Coordinatore di Quality Check “Perché aspettare che un difetto emerga quando l’edificio è già finito? Il controllo in corso d’opera permette di intervenire nel momento giusto, quando correggere è ancora possibile e meno costoso”.

Il controllo tecnico è infatti uno strumento importante per il rilascio delle Polizze Assicurative Decennali Postume, obbligatorie in diversi casi e sempre più richieste anche come forma di tutela volontaria. Lo scopo è ridurre il rischio di crolli, rovina parziale o totale dell’edificio e gravi difetti costruttivi, come problemi strutturali, infiltrazioni, errori nelle impermeabilizzazioni, criticità negli isolamenti termici o nei rivestimenti.

Nel settore pubblico, il controllo tecnico è previsto per opere di importo superiore a 10,7 milioni di euro, secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Nel privato ha un ruolo centrale nella tutela degli acquirenti di immobili di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione integrale.

Il percorso seguito da Quality Check si sviluppa in tre fasi. La prima è l’esame della documentazione progettuale, durante il quale vengono analizzati elaborati, relazioni, calcoli e specifiche tecniche. Al termine di questa attività vengono emessi i verbali di verifica progettuale.

La seconda fase è il controllo in corso d’opera: i tecnici effettuano sopralluoghi in cantiere per verificare la corrispondenza tra progetto e lavori eseguiti, la qualità dei materiali, la corretta posa in opera e il rispetto delle regole dell’arte. Ogni controllo da noi gestito, viene documentato attraverso verbali periodici.

La terza fase è l’emissione del Rapporto di Controllo Finale, documento che esprime un parere tecnico conclusivo sulla stabilità, sulla resistenza meccanica, sulla durabilità e sulla manutenibilità dell’opera.

Quality Check può inoltre svolgere verifiche su edifici già ultimati. In questi casi si parla di Verifica ad Opere Ultimate, attività svolta fuori dall’ambito dell’accreditamento ACCREDIA. Il rilascio della polizza decennale postuma, in questa situazione, resta comunque a discrezione della compagnia assicurativa.

Conclude così Stefano Barbero “... Il nostro lavoro serve a dare la massima sicurezza a tutti i soggetti coinvolti: committenti, imprese, progettisti, acquirenti e compagnie assicurative. Controllare prima significa prevenire problemi dopo”.

La missione dell’azienda è chiara: aiutare il cantiere a crescere con maggiore controllo, riducendo rischi tecnici, economici e assicurativi.

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