Continua a crescere la natalità in provincia di Imperia: nel 2021 un incoraggiante +3% (Video)

Anche nel 2021 non si ferma la crescita dei dati sulla natalità in provincia di Imperia. Già il 2020, drammatico per certi aspetti, aveva mostrato un incoraggiante +8% rispetto all’anno precedente, e quello in corso sta riuscendo a fare ancora meglio.



“Siamo in controtendenza rispetto alla Liguria e all’Italia” commenta ai nostri microfoni Riccardo Borea, primario di Pediatria all’ospedale di Imperia. E il dato del 2021 fa ben sperare in un periodo nel quale siamo stati troppo abituati a contare le vite che venivano a mancare.



Nei primi nove mesi del 2021 la natalità è cresciuta del 3% rispetto al 2020, dimostrazione di quanto le giovani coppie abbiano creduto nella forza della vita anche nel bel mezzo della pandemia. E la controtendenza rispetto a regione e nazione sono senza dubbio un buon indicatore per la nostra terra.

L’intervista a Riccardo Borea, primario di Pediatria all’ospedale di Imperia