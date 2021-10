Mariano Mij confermato segretario provinciale di Rifondazione Comunista

Sabato si è tenuto presso l’Arci Camalli a Imperia Oneglia l’undicesimo congresso provinciale del Partito della Rifondazione Comunista al termine del quale è stato riconfermato Mariano Mij in qualità di segretario provinciale ed è stata eletta la nuova assemblea politica provinciale rappresentativa dei tre circoli provinciali: Sanremo-Taggia-Imperia-Dianese.



“La discussione politica si è incentrata sul rilancio del nostro partito come forza alternativa all’attuale modello di sviluppo della società , del lavoro e dell’economia che sta danneggiando salute e ambiente, modello che viene portato avanti da Draghi e sostanzialmente da tutte le forze parlamentari - dichiarano dal partito - non possiamo tacere sul vile e ignobile attacco contro la sede della Camera del Lavoro di Corso Italia a Roma portato avanti dall’estrema destra neofascista e di Forza Nuova, quando proprio la CGIL, come altre forze sindacali, assume una chiara posizione per la proroga del blocco dei licenziamenti, per l’istituzione di ammortizzatori sociali per tutte le categorie del lavoro, per il decreto contro le delocalizzazioni di tante fabbriche che chiudono, per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono queste le tematiche urgenti, oltre ad un forte investimento su sanità e scuola pubblica, su occupazione e redistribuzione della ricchezza, per cui è giusto scendere in piazza, evitando però slogan e prese di posizione non sempre pacifiche che partono da lontano: prima dal negare la Pandemia da Covid19 poi no mask, no alle “chiusure” come elemento di contenimento dei contagi, quindi no vax e via dicendo”.