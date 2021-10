I lavori per l'ingresso pedonale alla via privata Bella Vista per chi proviene dalla via Romana sono terminati. Si sono resi necessari per mettere in sicurezza quel tratto di strada che non aveva un marciapiede per il transito dei pedoni.

"L'Amministrazione comunale, cui va un sentito ringraziamento, ha preso in debita considerazione la richiesta fatta dagli abitanti attraverso una raccolta di firme promossa dal Cav. Giovanni Govoni, residente in zona" - fanno sapere i residenti della via.