Sanremo: ipotesi di “esercizio abusivo di casa di riposo” a ‘Casa Serena’, fatture a nome di Euroassistance e non di My Home (Video)

Non solo la riduzione del personale, i canoni di sicurezza non rispettati e tutto ciò che emerso nelle relazioni di Asl1 e Alisa dopo i tanti sopralluoghi a ‘Casa Serena’. Ora per la nuova proprietà della RSA di Poggio si configurerebbe anche l’ipotesi di ‘esercizio abusivo di casa di riposo’. È emerso durante la relazione in consiglio comunale da parte del segretario generale del Comune di Sanremo, Stefania Caviglia.

Tutto ruoterebbe attorno all’intestazione delle fatture che sarebbero emesse da Euroassistance, la società individuata da My Home per la prestazione di servizi all’interno di ‘Casa Serena’ e non la titolare dell’aggiudicazione.

“È venuta meno la fiducia per l’azienda in un contesto di cittadini fragili con necessità che gli standard essenziali siano garantiti - ha dichiarato Stefania Caviglia in consiglio comunale - abbiamo anche verifica che My Home è l’aggiudicataria del contratto e titolare dell’aggiudicazione amministrativa per esercitare la casa di riposo poi abbiamo scoperto che le fatture vengono emesse dalla Euroassistance che è stata individuata da My Home come società che presta dei servizi. Questo potrebbe configurarsi come esercizio abusivo di casa di riposo perché la fatturazione non può arrivare da Euroassistance che se no sarebbe l’effettivo gestore ma senza autorizzazione in mano. È stato segnalato ad Alisa”.