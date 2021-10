Scontro aperto tra l’opposizione consiliare di Ospedaletti e l’Amministrazione. Dopo diverse diatribe sorte negli ultimi mesi, la minoranza quest’oggi non è stata invitata all’ultimo incontro organizzato con le società sportive.

“Lo avevamo chiesto all’Amministrazione che, invece, ci ha ignorato e non ci ha fatto nemmeno pervenire nessuna comunicazione o argomentazione in merito. Lo riteniamo un ennesimo atto di una non tanto velata arroganza”.