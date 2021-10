Un nostro lettore, Matteo Dolmetta, dopo aver letto l’articolo in riguardo al reparto di Neurologia di Imperia, ci ha scritto per sottolineare l’eccellenza dello stesso:

“Il ricovero di mia madre è stato seguito nei migliori modi e per noi parenti la possibilità di accedere a visitare i degenti è stato un aiuto in più per superare le difficoltà. Ringrazio tutta l’equipe e in modo particolare il Dottor Furlan”.