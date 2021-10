Ventimiglia: ancora nessun contatto tra De Villa, D'Andrea e Forza Italia “Chiederemo incontro ai vertici”

In seguito alla vicenda che ha visto l'allontanamento dell'assessore Matteo De Villa e del consigliere Cristina D'Andrea dal loro ormai ex partito di Forza Italia, arrivato a pochi minuti dal consiglio comunale, i due hanno dichiarato che avrebbero chiesto un incontro al fine di un chiarimento con il partito.

Ad oggi, stando a quanto si apprende, non si è tenuta ancora nessuna riunione ma resta, in ogni caso, nelle loro intenzioni, fissare una data a tale scopo.