Sanremo: nomina del nuovo presidente del collegio revisori dei conti, la scelta cade sull’ex assessore Diego Maggio

Salvo clamorosi colpi di scenda dell’ultimo minuto, l’ex assessore al Bilancio della giunta Zoccarato, Diego Maggio, tornerà a rivestire un ruolo a palazzo Bellevue.

Il suo nome è stato indicato dalla giunta matuziana per il ruolo di presidente del collegio dei revisori dei conti, carica che ad oggi viene assegnata per scelta e non più per estrazione come accadeva fino allo scorso anno. La decisione definitiva spetta da regolamento al consiglio comunale che, però, si troverà di fatto a dover dare solo l’assenso al nome indicato dalla giunta.

Sono stati invece sorteggiati dalla Prefettura gli altri due componenti del collegio: Roberta Ascheri e Alberto De Vincenzi. La scelta di Diego Maggio non ha mancato di sollevare alcune polemiche dai banchi della minoranza per voce del consigliere Andrea Artioli che, in sede di commissione, ha più volte chiesto spiegazioni in merito alle logiche che hanno portato alla scelta del nome indicato dalla giunta e che dovrà poi essere votato dal consiglio.