Sanremo, Massimo Donzella: “A breve notizie importanti per il completamento dell’Aurelia Bis”

Il consiglio comunale di Sanremo è tornato a parlare del completamento dell’Aurelia Bis, in seguito ad un’interpellanza illustrata dal consigliere di Liguria Popolare Andrea Artioli. Il gruppo nelle scorse sedute aveva infatti annunciato di voler ripresentare la questione ad ogni consiglio per avere costanti aggiornamenti sull’iter del progetto. “Mi auguro che almeno mia figlia possa vedere ultimata l’Aurelia Bis – ha detto Artioli - E’ inammissibile che questa opera non sia stata tenuta in considerazione dei personaggi politici che si sono succeduti nel tempo”.

“Proprio oggi pomeriggio c’è stato un colloquio con l’On. Paita che, dopo aver incontrato il Ministro Giovannini per parlare del tratto sanremese dell’Aurelia Bis, mi ha riferito che si stanno intensificando i rapporti con il Ministero e tra pochi giorni sarà lei stessa a riferire le novità – ha risposto l’assessore Massimo Donzella – L’obiettivo è quello di ottenere un importante finanziamento per realizzare la progettazione del tratto dell’intero ponente. Questo deve essere frutto di un lavoro di squadra che includa e non escluda nessuno. Recentemente ho avuto un incontro anche con l’On. Rixi per confrontarmi sulla stessa tematica”.