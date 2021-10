Bordighera: riprende domani sera in presenza lo sportello di ascolto dell'associazione 'Noi4You'

Lo sportello di ascolto e aiuto contro la violenza ‘Noi4You’ riprende finalmente in presenza le serate dedicate al Laboratorio dell’Autostima.

Quella di domani si tratterà un tema purtroppo ancora attuale ovvero il bullismo. Ancora oggi nell'universo giovanile il bullismo continua a dilagare tra i giovani assumendo forme e modalità sempre nuove e drammaticamente coerenti con tendenze e sviluppi mediatici. Quali sono queste nuove forme di bullismo e quali possono essere i segnali per riconoscerli? Cosa è possibile fare in veste di genitori, educatori o professionisti per aiutare i ragazzi in queste situazioni?

Se ne parlerà insieme in occasione del Laboratorio per l'Autostima organizzato dallo sportello ‘Noi4You’ di Bordighera con la psicologa e psicoterapeuta Serena Suraci domani alle 21, eccezionalmente presso la sala della Parrocchia di Terrasanta a Bordighera.