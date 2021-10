Seborga: Massimiliano Iacobucci è lo sconfitto "Oggi è solo l'inizio e lavoreremo per il futuro del paese"

“Vorrei ringraziare innanzitutto la mia squadra di candidati che ha messo impegno, idee e tanto coraggio per migliorare il territorio del comune di Seborga”.

Sono le parole di Massimiliano Iacobucci, uscito sconfitto dalla competizione elettorale del piccolo centro dell’entroterra di Bordighera. “Come si disse per un altro caso di storica memoria ‘mancò la fortuna non già il valore’. Metà cittadini di Seborga hanno votato per il cambiamento – prosegue - è l’altra metà più qualche altro per la conservazione. Noi continueremo a rappresentare in consiglio comunale nel nobile ruolo di opposizione quella parte giovane e innovativa che rappresentiamo unitamente agli interessi del paese in generale”.

“Oggi è solo l’inizio di una nuova storia per il piccolo principato – termina Iacobucci - e ‘Seborga rinasce’ resterà viva quale associazione di amici per continuare a dare contributi utili al paese”.