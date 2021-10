Rezzo: Renato Adorno confermato Sindaco "Correre da soli non è facile, ora sotto con il lavoro per Cenova e Lavina"

Rezzo, il piccolo centro della Valle Arroscia, ha confermato alla guida del Comune Renato Adorno. Un Sindaco che, negli ultimi anni, ha lavorato con grande difficoltà soprattutto per i gravi danni che ha dovuto affrontare per il maltempo.

Lo scrutinio, da poco terminato, ha visto l’80% delle schede con il voto a suo favore. Il restante vede schede bianche o nulle ma, comunque, Adorno ha raggiunto anche quorum delle schede valide e, quindi, è ufficialmente confermato alla carica di Sindaco.

Queste le sue prime parole dopo la riconferma: “Non è facile e correre da soli è ancora più difficile che con un avversario per concorrere contro il primo e il secondo quorum. Però è stato bello anche così. Abbiamo un Comune unito e continueremo per 5 anni ad amministrare per il bene del paese. La prima cosa a cui pensare è quella di risolvere i problemi di Cenova e Lavina, ma stiamo lavorando anche per sviluppare turisticamente il paese. Abbiamo voglia di fare”.