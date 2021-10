Sanremo: domani pomeriggio a San Martino Fratelli d'Italia prosegue la campagna di 'ascolto' della popolazione

Fratelli d’Italia Sanremo torna domani in piazza, nel quartiere di San Martino a Sanremo, con un gazebo allestito in corso Cavallotti, di fronte al parcheggio della chiesa di Ns Signora della Mercede, dalle 15 alle 19.

"Vogliamo continuare un lavoro iniziato da tempo – dichiara il portavoce di FdI Sanremo Antonino Consiglio, che sarà presente al gazebo assieme ad altri esponenti del partito – e che ha tra gli obiettivi principali quello di far conoscere le proposte e le idee del partito, ma anche quello di ascoltare le persone che vivono il territorio raccogliendo le loro segnalazioni e cercando di dare risposte alle loro richieste. Ed è quello che ci proponiamo di fare sabato con gli abitanti del quartiere di San Martino, un quartiere molto popoloso e frequentato che, anche per la sua estensione, presenta diverse criticità e difficoltà di gestione".

Sarà inoltre – continua Consiglio - l’occasione per continuare la campagna di adesione al partito, un partito il cui trend positivo a livello nazionale si riflette anche sulle realtà locali, come la nostra: e questa crescita è la dimostrazione che sempre più persone ripongono la loro fiducia non solo nel progetto politico della nostra leader Giorgia Meloni ma anche negli esponenti ed attivisti locali di partito che, in maniera concreta - conclude - cercano di radicarsi nel territorio mettendo a disposizione le loro capacità e conoscenze professionali, sempre nell’ottica di un miglioramento della vivibilità e della fruibilità degli spazi".