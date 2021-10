Grande Successo per il Coreografo Marcello Algeri e le sue nuove coreografie al Teatro Nazionale di Lviv Ucraina (foto)

Il Coreografo dell'Ariston Proballet di Sanremo Marcello Algeri ha creato, assieme ad un cast stellare, una nuova ‘Premiere’ al Teatro Nazionale di Opera e Balletto di Lviv Ucraina. I titoli del nuovo lavoro sono ‘Alcide’, un’opera epica e, ‘Falcon’ da una favola di Boccaccio su musica di Dmytro Bortniansky.



"Marcello Algeri - si spiega nel comunicato - ha collaborato per questa nuova creazione con alcuni dei i più grandi personaggi del momento nel campo teatrale europeo: il Regista internazionale Andreas Weirich, vice direttore del Bavarian State Opera di Monaco di Baviera; Anna Schottl costumista e scenografa internazionale; Oksana Lyniv oggi una delle più importanti Direttrici (donna) di Orchestra di tutta Europa; Vasyl Vovkun Produttore, Regista e Direttore dell’Opera Nazionale.

Alcide e Falcon hanno ricevuto enorme successo di pubblico e di critica per la loro modernità e capacità di proporre un'arte che guarda il futuro. La Coreografia è stata studiata appositamente per creare un effetto di quadri contemporanei che si integrano e danno profondità alle trame delle opere ballate. Algeri ha creato movimenti coreografici per i danzatori formando istallazioni che riescono ad introdurre le varie scene nella vita odierna e mostrano come la danza sia elemento universale e fondamentale della cultura di un popolo e non serva solo a creare la forma visiva, carnale, della parola, del canto e della musica ma ne sia il compendio. Il Coreografo ora è in fase di studio per una nuova creazione che cercherà di rendere contemporaneo un grande classico della letteratura mondiale di cui non vi sveleremo ancora il titolo".