Una nostra lettrice, Olga Boncioli, ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado in strada San Bartolomeo, a Sanremo:

“La strada è sporca e vede rami e uscire dalle proprietà. Prima delle piogge autunnali sarebbe opportuna una pulizia, non prima di un sopralluogo per rendersi conto dello stato in cui versa”.