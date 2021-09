Ospedaletti: perde il controllo dell'auto e sfonda la vetrina di un negozio, donna portata in ospedale (Foto)

Spettacolare incidente, per fortuna senza gravissime conseguenze, questa sera in via Roma a Ospedaletti. Anche se la dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale, sembra che una donna sia scesa da un'auto (una Toyota) forse dimenticando il freno a mano. Una volta scesa la donna è stata 'schiacciata' contro la vetrina di un negozio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno liberato la donna. Inizialmente, vista la gravità dell’incidente, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero, poi fatto rientrare. La donna è stata portata in ospedale e le sue condizioni, seppur serie, non sono particolarmente gravi.

Ovviamente i danni all’auto e al negozio sono invece ingenti.