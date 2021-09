Nuovo attacco della famiglia Tenco all'organizzazione del 'Premio': “Rappresenta lo sfacelo dell’identità e della storia del Club”

“Come è noto - prosegue la mail - sin dal 2019 noi della famiglia Tenco abbiamo preso le distanze da questo Club Tenco che mai ha voluto realmente confrontarsi con noi e tanto meno ha mai voluto appianare formalmente le varie divergenze che ha creato, fuorviando le persone da fatti gravi che sta mettendo in atto e che per noi sono inaccettabili quale, un esempio fra tanti, quello di usare il nome di Tenco per interessi economici e per trasformare l’omonima rassegna in una vetrina commerciale di prodotti musicali che hanno già abbondante pubblicità in altri eventi. Per la prossima edizione del Premio Tenco, si legge sui giornali, Mogol avrebbe accettato il Premio Tenco ricordando, anche se in modo piuttosto distorto, il suo rapporto con Luigi Tenco. Enrico Ruggeri lo avrebbe accettato ricordando i bei tempi passati del Club Tenco. Altri artisti lo avrebbero accettato perché il nome Tenco, il nome di Luigi Tenco, rappresenta in modo indiscusso prestigiosi valori musicali ed umani che son ben lontani dal qualunquismo musicale verso cui sta andando questo Direttivo del Club. E’ evidente che senza il nome Tenco, abusato ogni oltre limite, nessun Premio Canzone Bella avrebbe mai lo stesso peso culturale che ora viene sfruttato da questo Direttivo per i suoi scopi e che, con cattivo gusto, chiama in causa addirittura le vittime del Muro di Berlino”.