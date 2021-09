Situazione economica e sanitaria in miglioramento a Monaco: il punto della situazione con l'Ambasciatore Alaimo (Video)

Visita dell’Ambasciatore italiano a Monaco, Giulio Alaimo, sabato scorso a Sanremo. Su invito del Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, il rappresentante dello Stato nel Principato, ha visto l’avanzamento dei lavori a Santa Tecla ed è stato poi condotto dal primo cittadino matuziano in città.

Con l’Ambasciatore abbiamo fatto il punto della situazione sanitaria ed economica a Montecarlo, dove la pressione Covid si sta allentando in questi ultimi tempi: “Da un punto di vista sanitario è sicuramente buona e in linea con il nostro paese. Buona parte della cittadinanza monegasca è vaccinata e, sul piano socio-economico, l’attività è ripresa normalmente pur con tutte le cautele del caso. In questi giorni è in corso lo ‘Yacht Show’ con la presenza di molti imprenditori. Non siamo ancora ai livelli di pre crisi, ma ci sono anche segnali che lasciano intendere che forse il peggio è alle spalle”.

A Sanremo e in provincia di Imperia abbiamo registrato una stagione estiva che ha visto numeri superiori al 2019. Come è andata a Monaco? “Mancano ancora le grandi navi, che portano il turismo di massa, ma c’è una ripresa dell’attività turistica, con quel movimento di risonanza internazionale e di grandi eventi. La settimana scorsa c’è stata una manifestazione importante per la tutela dell’ambiente, con Sharon Stone e molte personalità del mondo dello spettacolo. Il turismo è in ripresa anche se non a pieno regime”.