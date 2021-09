Sanremo: conferenza della biologa Marina Sabina Airoldi sul complesso mondo dei Cetacei del Mediterraneo

La biologa Marina Sabina Airoldi, responsabile delle ricerche condotte dall'Istituto Tethis nelle acque del Santuario, Console del Mare di Sanremo, sabato 25 Settembre, allo Yacht Club Sanremo ove ha tenuto una innovativa conferenza sul complesso mondo dei Cetacei del Mediterraneo.

"Tra i temi trattati - spiegano dal Consolato del Mare di Sanremo - i più importanti cambiamenti avvenuti negli ultimi trent'anni nelle popolazioni dei Cetacei. La faticosa difesa del loro habitat da vecchi e nuovi 'nemici' visibili ed invisibili. L'operato pluritrentennale da parte dei biologi di Tethis per il costante ed attento monitoraggio delle maggiormente presenti popolazioni delle sette specie di Odontoceti: Stenelle, Tursiope, Globicefalo, Grampo, Zifio, Delfino comune, Capodoglio e dell'unica specie di Misticeti, la Balenottera del Mediterraneo.



Oggi il maggiore interesse per il mondo marino ed i Cetacei in particolare ha coinvolto un pubblico interessato, ed attento che ha apprezzato sia la competenza e la passione della relatrice che la sua capacità di dare risposte esaurienti alle numerose domande. Il moderatore, Giovanni Manuguerra, dopo ave ringraziato la biologa Airoldi, ha motivato i presenti a partecipare aduna navigazione di studio e ricerca con la imbarcazione 'Pelagos' ed i biologi di Tethis, al fine di vedere, e comprendere maggiormente i Cetacei e le bellezze del nostro Mare".