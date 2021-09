Ospedaletti: questa sera gli atleti 'sfrattati' della 'Yoshin Ryu' protesteranno in Consiglio comunale

E’ previsto un sit-in di protesta, questa sera alle 19 di fronte al Comune e anche in Consiglio comunale a Ospedaletti, da parte di atleti e genitori degli stessi dell’associazione sportiva ‘Yoshi Ryu’, sfrattati dalla loro palestra, che si trova nello stabile del ‘Piccadilly’, dichiarato inagibile alcuni mesi fa.

La decisione è scaturita dal fatto che, del caso, si parlerà proprio oggi in Consiglio e da atleti e genitori verrà chiesto all’Amministrazione perché siano stati sfrattati mentre Carabinieri e Polizia Municipale rimangono regolarmente al loro posto, in uno stabile inagibile. I problemi della ‘Yoshin Ryu’ sono noti da tempo e vedono gli atleti costretti a dove andare a Bordighera per continuare ad allenarsi.

Questa sera chiederanno risposte.