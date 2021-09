Ventimiglia: atti vandalici al monumento dei Martiri delle Foibe, Fidanza (FdI) "Gesto ignobile"

Anche l’On. Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo esprime la sua idea in merito agli atti vandalici che hanno distrutto il monumento in memoria dei Martiri delle Foibe, registrato ieri sul Lungomare Varaldo, nella città di confine. “Gesti ignobili come questo – commenta Fidanza – sono il frutto avvelenato del negazionismo di alcuni cattivi maestri come il Professor Montanari che, da prestigiosi pulpiti universitari, gettano fango sulla memoria dei martiri delle foibe. Noi continueremo ad onorarli e a custodirne il ricordo”.

Il commento dell’On. Carlo Fidanza si riferisce alle parole del Professor Tomaso Montanari, Rettore dell’Università per gli stranieri di Siena, che in varie occasioni ha criticato l’istituzione della “Giornata del Ricordo delle Foibe” definendole una “falsificazione storica”.