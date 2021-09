Regione: annuncio del Presidente Giovanni Toti "Per entrare in Consiglio ci vorrà il Green Pass"

Per entrare in Consiglio regionale ci vorrà il ‘Green pass’. L’annuncio è ancora ufficioso ma, proprio questa mattina durante la riunione dell’assise ligure se ne discuterà.

Lo ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti, poco prima della seduta e dopo averne parlato questa mattina, nel corso della trasmissione di Rai Tre ‘Agorà’: "Tra poco andrò in consiglio – ha detto - e proporrò che al primo punto dell'ordine del giorno ci sia l'approvazione da parte dell'assemblea dell'uso del green pass".

Anche se la decisione riguarda esclusivamente il Consiglio regionale, potrebbe diventare un viatico verso una uniformità di obbligo all’interno degli enti istituzionali anche prima del 15 ottobre. Ricordiamo che, ad esempio, nelle scorse settimane il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, aveva emesso un’ordinanza apposita, poi rinviata.

Durante la trasmissione Toti ha ribadito di essere favorevole all'obbligo vaccinale: "Per me tutti si devono vaccinare, ma qui si fa demagogia, ci sono partiti che ieri erano contrari al green pass in pizzeria, oggi lo vorrebbero estendere".

In apertura di consiglio il consigliere regionale del Pd Luca Garibaldi ha chiesto la riunione di un ufficio di presidenza per decidere come agire. Toti ha chiesto che prima della giornata il consiglio si esprima sulla proposta. Garibaldi ha ricordato l'ordine del giorno già approvato lo scorso 5 agosto.

Il consiglio è ripreso seguendo l'ordine del giorno programmato. Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei ha detto di essere disponibile a discutere della proposta nel corso della giornata.