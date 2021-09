Imperia: venerdì l'incontro "Guerra e occupazione tedesca nel ponente ligure" con Carlo Gentile

Venerdì 24 Settembre, alle 21 presso la piazzetta di via Antica dell’Ospizio Imperia si terrà un incontro dal titolo "Guerra e occupazione tedesca nel ponente ligure. Storia per immagini da archivi dell’epoca". Interverranno come relatore Carlo Gentile e l'incontro sarà condotto da Angelo Cirillo. L’iniziativa è organizzata dalla associazione culturale ApertaMente Imperia, con il supporto del CSV POLIS e con il sostegno della Libreria Ragazzi.



"Carlo Gentile, imperiese, professore aggregato all’Università di Colonia, si è interessato di storia dell’occupazione tedesca e dei crimini nazisti durante la seconda guerra mondiale. Attualmente presso l’Università di Colonia coordina il progetto “Le stragi nell’Italia occupata 1943-45 nella memoria dei loro autori”. Gli studi di Gentile ripercorrono gli episodi che sconvolsero l’Italia nel profondo, ma soprattutto offrono un quadro dettagliato, assai significativo, delle strategie di guerra tedesche nel nostro Paese" - ricordano gli organizzatori.



"Lo studioso ha analizzato inoltre in varie pubblicazioni le fonti fotografiche sull'Italia occupata. Il suo saggio dal titolo “I crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-1945” rappresenta il frutto di anni di ricerca nei principali archivi militari internazionali, compreso il noto “Armadio della vergogna”; già pubblicato in Germania, è stato accolto come un contributo fondamentale al dibattito storico. - proseguono - Nel corso dell’incontro verranno proiettate circa 150 immagini ed una ventina di cartine, tratte da originali delle operazioni militari tedesche sul territorio ligure e organizzate cronologicamente a partire dall’8 settembre".



"Le foto sono state acquisite dagli archivi tedeschi e, per la parte aerea dei bombardamenti di Oneglia, da quelli americani. Per la sezione terrestre comprendono il ponente ligure (interessanti quelle relative alle esercitazioni sul porto di Oneglia), la valle Arroscia fino a Ormea, la zona ingauna fino a Savona. Carlo Gentile illustrerà le foto ed il loro contenuto e narrerà gli avvenimenti storici relativi.La foto presente nella locandina rappresenta i soldati tedeschi che pattugliano le coste liguri di ponente dal mare, con tanto di bandiera al vento. Vi aspettiamo numerosi. L’ingresso è libero, nel rispetto della normativa anti-Covid. È preferibile comunque prenotare presso la libreria Ragazzi Tel.1083 680951" - concludono