“Musica nelle Chiese”, torna la rassegna dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo tra Cipressa, Bussana, Sanremo e Coldirodi

Prende il via la sedicesima edizione di “Musica nelle Chiese”, la rassegna promossa dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo che dal 25 settembre al 2 ottobre proporrà quattro concerti a ingresso gratuito nelle chiese e nei santuari del territorio. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio artistico e architettonico locale attraverso il dialogo tra la musica dal vivo e i luoghi simbolo delle comunità.

La programmazione di quest'anno è incentrata sulle produzioni di Franz Joseph Haydn e Luigi Boccherini, maestri del Classicismo e della musica strumentale del Settecento. Gli esecutori spazieranno tra repertori solistici e sinfonici per valorizzare le sonorità degli spazi acustici ospitanti.

L'itinerario musicale si articola in due blocchi tematici:

I primi due appuntamenti vedranno la direzione del Maestro Giovanni Pompeo e la partecipazione della violinista Ksenia Milas. Il programma prevede l'esecuzione del Concerto n. 1 in do maggiore per violino e orchestra d’archi e della Sinfonia n. 99 di Haydn. La prima tappa è fissata per venerdì 25 settembre, alle ore 21:00, nella Chiesa della Visitazione di Maria a Cipressa, mentre la replica si terrà sabato 26 settembre, alla stessa ora, presso il Santuario del Sacro Cuore di Gesù a Bussana.

La seconda parte del ciclo affiancherà il repertorio di Boccherini a quello di Haydn con la partecipazione del violoncellista Milo Ferrazzini, sotto la direzione del Maestro Damiano Tognetti. Il programma prevede il Concerto n. 7 in sol maggiore G 480 di Boccherini e la Sinfonia n. 101 “L’Orologio” di Haydn. Le esibizioni si svolgeranno giovedì 1° ottobre, alle ore 21:00, nel Santuario di Nostra Signora Assunta della Costa a Sanremo, e venerdì 2 ottobre, sempre alle 21:00, nella Chiesa di San Sebastiano a Coldirodi.

Il direttore artistico della rassegna, Maestro Giancarlo De Lorenzo, ha illustrato il significato del progetto: «La scelta di Haydn come protagonista della rassegna permette di attraversare alcune pagine particolarmente significative della sua produzione. Figura cardine del Settecento musicale e celebre come "padre della sinfonia", Haydn ebbe un ruolo importante anche nell’affermazione del concerto solistico classico. In questi quattro appuntamenti la musica diventa occasione per riscoprire luoghi del territorio, portando l’Orchestra fuori dai tradizionali spazi da concerto e creando un rapporto diretto con le comunità».

L'accesso a tutti gli appuntamenti della rassegna è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.