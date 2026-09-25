Isolabona, ritorna la tradizionale Castagnata d'autunno

Riparte la stagione degli eventi autunnali in Val Nervia con uno degli appuntamenti più attesi del territorio. La Pro Loco APS di Isolabona, in stretta collaborazione con l'Associazione Alpini Val Nervia, organizza la tradizionale Castagnata, una giornata all'insegna della convivialità, del buon cibo locale e del divertimento in compagnia. L'appuntamento è fissato per domenica 4 ottobre, a partire dalle ore 12:30, nella caratteristica cornice dell'area festeggiamenti "Sotto i tigli".

La proposta gastronomica della giornata sposa i sapori più autentici della tradizione locale, proponendo un menù composto da trippe e fagioli, polenta condita con salsiccia o formaggio, le immancabili caldarroste e il dolce. Ad accompagnare tutte le portate sarà presente la birra artagnanale del Birrificio della Contea.

Il pomeriggio di festa sarà inoltre animato da intrattenimento musicale e momenti di svago curati dalla selezione artistica del DJ Michele Trifirò.

Gli organizzatori ricordano che la partecipazione all'evento è soggetta a prenotazione obbligatoria poiché i posti disponibili sono limitati. Per ricevere informazioni utili e riservare il proprio tavolo è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 338 1665830. La cittadinanza e i turisti sono invitati a prendere parte all'iniziativa per condividere un momento di festa nel cuore della vallata.