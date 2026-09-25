Sanremo, al via i laboratori gratuiti di terracotta “Dalla terra al fuoco”

Prenderà il via sabato 3 ottobre "Dalla terra al fuoco", una serie di iniziative culturali e didattiche dedicate all'antica arte della terracotta. Il progetto si configura come un percorso partecipato e collettivo, condotto dall'artista Juan Esteban Sandoval, con l'obiettivo di ripercorrere le radici storiche della città di Sanremo e realizzare manufatti unici e condivisi lavorando con la materia prima del territorio.

Il programma si aprirà sabato 3 ottobre con un'escursione guidata dallo storico Marco Macchi alla scoperta dei luoghi e dei siti che ospitavano le antiche fornaci cittadine. Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle ore 9:30 davanti alla sede del Museo Civico di Sanremo, in piazza Nota.

La giornata di domenica 4 ottobre, con inizio sempre alle ore 9:30 presso gli spazi del Museo Civico, sarà invece dedicata alla fase operativa con un laboratorio pratico finalizzato alla preparazione e alla lavorazione delle argille raccolte sul campo. Il calendario delle attività proseguirà poi con ulteriori incontri tematici programmati tra la fine di ottobre e la metà di dicembre.

Tutti i laboratori sono gratuiti e a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria sino a esaurimento dei posti disponibili. Per formalizzare la propria iscrizione è possibile contattare telefonicamente il numero 333 3787365, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, oppure inviare una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica cultura@comune.sanremo.im.it.