Con una lettera indirizzata a Giorgia Meloni, Massimiliano Iacobucci ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio nazionale di Fratelli d'Italia e dagli altri organi periferici.

“La motivazione si fonda su questioni professionali che mi vedono sempre più impegnato nel mio lavoro - dichiara Iacobucci - ovviamente le stesse sono valide per gli organi del partito, non sicuramente per le mie idee che restano salde in me e soprattutto nella mia storia personale”.