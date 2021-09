Nel weekend la terza 'passeggiata' delle Fiat 500 tra Monaco e la Riviera di Ponente

Ancora una volta il Club 500 Monte-Carlo ha centrato l'obbiettivo. Dopo il successo del 1° Monaco International Meeting di luglio, il club monegasco delle piccole utilitarie ha organizzato il classico incontro di fine estate. Anche quest'anno i partecipanti all'evento sono stati coccolati dagli organizzatori, che nonostante le difficoltà del periodo, sono riusciti a rendere anche questa edizione fra le più apprezzate per gli appassionati della regione. Scortati dalle staffette del Club 500 e del Moto Club Jacques Maggioni di Dolceacqua dopo un percorso nel Principato di Monaco che ha visto toccare i suoi luoghi più emblematici, il corteo percorrendo il lungomare ha sconfinato in Italia, per poi puntare verso l'interno e percorrere una parte della panoramica SP 69, in certi punti un po' troppo sconnessa per queste antiche vetture, per arrivare a Dolceacqua dove era prevista una visita al castello medioevale. Infine tutto il corteo si è rimesso in moto per raggiungere il bellissimo borgo di Rocchetta Nervina dove si è svolto il tradizionale pranzo di fine passeggiata.