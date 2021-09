Imperia, sopralluogo del PD cittadino al cimitero di Porto Maurizio: "Necessario ridare dignità ad un luogo sacro" (foto)

“Proseguono i nostri sopralluoghi nei cimiteri cittadini per portare alla luce tutte le criticità che i nostri cittadini devono quotidianamente subire durante le visite ai loro cari”. A comunicarlo è la Segreteria PD città di Imperia che spiega: “Questa settimana ci siamo recati al cimitero di Porto Maurizio in zona Artallo e le immagini alle quali abbiamo assistito e che vi riportiamo parlano da sole".

"Chiediamo all'amministrazione comunale di provvedere nell'immediato, come già abbiamo chiesto per il cimitero di Oneglia, per ridare dignità ad uno dei luoghi sacri, di riposo dei nostri cittadini defunti”.