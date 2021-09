Sanremo: questione ‘Casa Serena’, Ventimiglia “Il sindaco ci dica chi è il responsabile politico di questa catastrofe”

Le ultime notizie sul destino di ‘Casa Serena’ vedono un nuovo sopralluogo di Asl1 con relativo verbale destinato a far discutere anche con le sole indiscrezioni arrivate nelle ultime ore.



In merito interviene nuovamente Daniele Ventimiglia, capogruppo della Lega in consiglio comunale, che punta il dito contro l’amministrazione: “Voglio che il sindaco ci dica chi è il responsabile politico di questa catastrofe, di questa disfatta per la casa di riposo comunale”.



“Dovrà rispondere anche di quello che accadrà nel futuro - conclude Ventimiglia - ci porterà ad avere un grave problema di carattere economico, perderemo 10 milioni di euro. Chi risponde di questa incompetenza amministrativa?”.