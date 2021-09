Imperia: domani alle 17 al Parasio l’inaugurazione della mostra delle opere del pittore Bernardo Asplanato

Verrà inaugurata domani alle 17, al circolo ‘Paradiso’ di piazza Pagliari al Parasio di Imperia, un evento dal forte significato artistico, culturale e solidale: ‘L’arte, un dono semplice’, una mostra interamente dedicata alle opere di Bernardo Asplanato, organizzata da AIFO e Circolo Parasio. 50 tra tele e disegni su carta comporranno l’esposizione del maestro.

Il vernissage si svolgerà alla presenza delle autorità locali, dei presidenti delle associazioni organizzatrici, del notaio Marco Re che ha curato l’atto di donazione in memoria, interverrà e presenterà le opere il prof. Fulvio Cervini, docente dell’Università di Firenze, membro del CdA delle Gallerie degli Uffizi e grande conoscitore dell’artista.

La mostra sarà visitabile fino al 26 settembre dalle 17 alle 20 e, al mattino, su appuntamento. Gli accessi sono limitati nel rispetto delle normative vigenti - Greenpass obbligatorio.

Bernardo Asplanato (Porto Maurizio 1922 - Imperia 2019), pluripremiato decano dei pittori imperiesi, allievo di Felice Casorati, già titolare della cattedra di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, ha da sempre mostrato un forte legame con la propria comunità d’origine, oltre a dimostrare sensibilità nei confronti delle tematiche sociali grazie anche all’impegno della moglie prof.ssa Anna Maria Larcher. Ricordiamo, tra i diversi riconoscimenti e sicuramente in modo non esaustivo, la fondamentale antologica del 1994 dedicatagli dal Comune di Imperia, il successivo omaggio ostensivo in occasione del novantesimo compleanno dell'artista nel 2012, il Premio Anthia 1997, il Premio Parasio 2000. Come ogni artista fedele ai suoi strumenti, anche Asplanato aveva nello studio pennelli, tavolozza, tecnica ed emozioni, strumenti che orchestrava sapientemente in melodia pittorica grazie al suo estro e alla sua firma d’artista, che si è contraddistinta fino all’ultimo dimostrandosi una firma vitale e solidale.

Tutte le opere esposte sono una parte della produzione artistica del pittore che, dopo la sua scomparsa, sono state donate dalla moglie ad AIFO, Organizzazione di cooperazione sociosanitaria internazionale che da 60 anni opera nei paesi a basso reddito.

Questa straordinaria iniziativa rende concreto il sogno del pittore, ogni donazione per le opere d’arte sarà interamente devoluta ad AIFO e si trasformerà in diritti, salute, cure intermedie e nuove possibilità di vita dignitosa per donne in fragilità nei paesi a basso reddito in Brasile, Guinea Bissau e Mozambico.