Sanremo: partiti dalla base militare gli ultimi 50 rifugiati afgani in quarantena

Sono partiti questa mattina gli ultimi 50 rifugiati afgani ospitati alla base militare di Sanremo per la quarantena prevista dai protocolli internazionali.

Verificata la negatività di tutti, questa mattina la Croce Rossa ha dato il via libera alla partenza che li vedrà destinati in Veneto per poi essere gestiti dal Ministero dell'Interno.

Il gruppo che li ha preceduti, invece, è stato poi destinato a Firenze.