Sanremo: situazione sempre più difficile a ‘Casa Serena’, cucina e turni nel mirino dei nuovi controlli Asl

Si fa sempre più complessa la situazione all’interno di ‘Casa Serena’. Nelle stesse ore dell’incontro in Prefettura, alla RSA di Poggio sono nuovamente intervenuti i responsabili di Asl1 per effettuare ulteriori verifiche e le indiscrezioni sul seguente verbale sono tutt’altro che rosee.

Cinque pagine dalle quali emergerebbero ulteriori mancanze specie nella gestione della ristorazione. Si parla di menù incompleti, diete non rispettate, banane servite acerbe, mancanza di etichette per le scadenze, niente divise e niente cartellini. Queste le voci che circolano nell’ambiente dopo l’ultima visita di Asl1.

C’è poi l’ormai nota questione del personale e dei turni. L’unico responsabile presente in struttura nel weekend sarebbe un socio volontario mentre si parla ancora di lunghi turni per le infermiere in servizio, circostanza già emersa durante il primo controllo di Asl.

Una situazione non certo semplice nei giorni in cui si decide il futuro della RSA con l’ipotesi revoca che si schiarisce sempre più all’orizzonte.