Governo non ratifica accordo con Monaco sul telelavoro, Di Muro (Lega) presenta proposta di legge per tutelare i frontalieri

L'on. Flavio di Muro della Lega ha presentato una proposta di legge per far si che il Governo quanto prima ratifichi, l'accordo bilaterale con Monaco per il telelavoro, andando a salvaguardare i tantissimi frontalieri della provincia di Imperia. Il documento risale al 10 maggio e porta alla nascita di una convenzione tra Italia e Principato, garantendo maggiori tutele per tutti quei lavoratori italiani che svolgono mansioni compatibili con lo smart working e che oggi, a differenza dei colleghi francesi, rischiano di dover tornare a lavorare in presenza.

"Questa ratifica è urgente perché molti lavoratori frontalieri italiani stanno già ricevendo comunicazione dalle aziende monegasche di rientrare sul posto di lavoro a differenza dei colleghi francesi che invece continueranno a beneficiare del telelavoro. E' una discriminazione che il nostro Stato non deve accettare. - spiega Di Muro entrando nel vivo del problema.

Il deputato di Ventimiglia, è firmatario della proposta di legge insieme ai colleghi deputati Eugenio Zoffili (capogruppo Lega in Commissione Esteri della Camera) e Marco Formentini (vicepresidente Commissione esteri della Camera). "E' a disposizione di tutti coloro che vogliano sostenerla, senza distinzione di appartenenza politica. Il mio auspicio è un'ampia convergenza a sostegno di questa proposta e una sua rapida approvazione" - sottolinea Di Muro.