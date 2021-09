Bordighera: il Palazzetto dello Sport di via Diaz affidato in gestione temporanea alla società Mysport

E' stata affidata in gestione temporanea dal Comune alla 'MySport Ssd' il Palazzetto dello Sport di via Diaz, a Bordighera. La durata sarà di sei mesi è previsto con la possibilità di proroga tecnica di ulteriori tre mesi.

"Si tratta del tempo necessario - ha detto il Sindaco Ingenito - per evitare la chiusura prolungata della struttura e nel frattempo esperire le procedure per la gara ad evidenza pubblica. L'affidamento consentirà di utilizzare tutte le strutture presenti, dalla piscina al campo da basket, a decorrere dal primo di ottobre. Ringrazio gli uffici comunali per aver individuato la via più celere per consentire la riapertura dell'impianto E. Biancheri, attesa da moltissimi sportivi".

Nei prossimi giorni l'Ufficio Giardini procederà alla pulizia delle aree esterne.