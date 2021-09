Assemblea RT e dichiarazioni del Presidente Giordano, PD: "Il sostegno ai dipendenti dell’azienda è un gesto nobile da parte"

Il Partito Democratico provinciale interviene in merito alle recenti risultanze dell'assemblea dei lavoratori RT e delle dichiarazioni del Presidente RT Giordano:

“Condividiamo il pensiero del Presidente di RT Riccardo Giordano e lo ringraziamo per come ha operato in questi anni nonostante l’eredità pesante accumulata dalla precedenti gestioni. Il sostegno ai dipendenti dell’azienda in un momento di così alta tensione è un gesto nobile da parte sua.

In questo preoccupante scenario di incertezza e di sofferenza, la risorsa umana costituisce l’unico volano in grado di garantire un futuro possibile per l’azienda RT. L’impegno, la costanza, la professionalità dei dipendenti, uniti alla passione per il lavoro e l’attaccamento all’ azienda hanno consentito agli scolari e alle loro famiglie, una ripresa della scuola all’insegna della normalità garantendo, nonostante le oggettive difficoltà, il servizio a tutti gli utenti.

Senza queste caratteristiche, nessuna impresa può farcela perché il fattore umano è il valore aggiunto al buon funzionamento di ogni azienda e dei servizi ad essa correlati compresi quelli che servono alla collettività.

Il ruolo dei sindacati in questa situazione drammatica è stato determinante, siamo al loro fianco perché siamo sicuri che lavorando di concerto con le organizzazioni sindacali possiamo porre le basi per far uscire la riviera trasporti da questa situazione difficile.

È noto a tutti, e lo ribadiamo una volta di piú, che la posizione del Partito democratico era quella di votare nel precedente Consiglio Provinciale la delibera di indirizzo per l’affidamento in house fortemente voluta dal Presidente Abbo e dal consigliere Ioculano.

Il PD si unisce al ringraziamento del Presidente RT a tutti i dipendenti che continuano a lavorare ogni giorno con grande senso di responsabilità e dedizione e ribadisce l’assoluta necessità di garantire la continuità aziendale della Riviera Trasporti e salvare ad ogni costo il posto di lavoro ai suoi dipendenti.

La politica deve fare i conti con il destino dei lavoratori RT ed è per questo che non può sottrarsi a scelte chiare e decise che vadano nell’affermazione del diritto al lavoro, l’affidamento in house è l’unica strada per tentare di salvare la riviera trasporti e consentire che il servizio rimanga pubblico.

Ora la politica ha il dovere di decidere da che parte stare e noi non abbiamo nessun dubbio”.