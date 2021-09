Diano Marina: è morta a 81 anni Giuliana Giuliani Langella, il cordoglio del Sindaco e della città

Cordoglio a Diano Marina per la scomparsa di Giuliana Giuliani in Langella, 81 anni madre di Giorgio Langella, il Caporale in forza al 2º Reggimento Alpini di Cuneo, morto a Kabul nel 2006.

Giuliana era ospite della casa di riposo ‘Ardoino Morelli’ ed era malata da tempo. "Tutta la città si unisce a me - dichiara il Sindaco Giacomo Chiappori - e rivolge un pensiero alla signora Giuliana e alla sua famiglia".

I funerali saranno celebrati sabato alle 15.30 nella Chiesa parrocchiale di Diano Marina.