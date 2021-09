Sanremo 2022: con il nuovo regolamento dei Giovani la Rai mette un freno ad Area Sanremo

Per il suo terzo Festival di Sanremo il direttore artistico Amadeus cambia le carte in tavola, elimina la categoria 'Nuove Proposte' e torna alla formula dell'unica categoria in gara con big e giovani insieme. Una scelta già vista in altre edizione e che, secondo alcuni, rischia di tarpare le ali ai nuovi talenti della musica. Per contro, ovviamente, anche i più giovani potranno concorrere per la vittoria finale con la grande occasione di fare il doppio salto nel giro di poche settimane: da Sanremo Giovani alla vittoria del Festival. È già successo a un certo Mahmood nel 2019.

La nuova formula, però, mette un freno significativo ad Area Sanremo. Nelle passate edizioni, infatti, tra gli otto vincitori del concorso ne venivano scelti due che accedevano direttamente al Festival nella categoria 'Nuove Proposte'. Ora, invece, due degli otto vincitori verranno scelti dalla Rai per partecipare alle selezioni dal vivo di Sanremo Giovani insieme agli altri 30 selezionati dalla produzione del Festival. Avranno quindi l'opportunità di giocarsi un posto per il Festival, ma siamo ben lontani dalla certezza garantita fino all'anno scorso.

Così si legge sul regolamento di Sanremo Giovani 2021: “Insieme alle suddette canzoni/artisti, parteciperanno alla Serata Finale di Sanremo Giovani anche quattro artisti con relative canzoni nuove, individuati dalla medesima Commissione Musicale tra i vincitori del concorso Area Sanremo edizione 2021, secondo la vigente Convenzione e gli accordi in vigore tra Rai e Comune di Sanremo e all’esito di separata audizione. Anche i vincitori di Area Sanremo edizione 2021 dovranno far pervenire all’Organizzazione del Festival, nei tempi e nei modi da questa indicati, una seconda canzone “nuova”, per le finalità precedentemente descritte”.

Di fatto, quindi, i due selezionati dalla Rai tra gli otto vincitori di Area Sanremo se la vedranno con altri 30 nella speranza di raggiungere il palco dell'Ariston a febbraio. Uno scenario che riduce di molto la possibilità di vedere artisti di Area Sanremo al Festival 2022.

In allegato il regolamento di Sanremo Giovani 2021